شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لـ بامبو وكوفى فى البنك الأهلى قبل مواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى كريم بامبو والبركينابى محمد كوفى، لاعبا فريق البنك الأهلى، لاختبار طبى غدا السبت قبل خوض التدريبات استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى في الدورى المصرى، حيث تعرض كريم بامبو للإصابة فى العضلة الخلفية أثناء مباراة الفريق أمام طلائع الجيش أمس، بينما يشتكى محمد كوفى من جزع فى الرباط الداخلى للركبة.

ويخضع لاعبو فريق البنك الأهلى والجهاز الفني بقيادة محمد يوسف لمسحة كورونا غدا السبت استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى في بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويستعد البنك الأهلى لمواجهة المصرى البورسعيدى الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 8 نقاط حيث فاز في مباراة واحدة والهزيمة في أربع لقاءات و التعادل في 5 مباريات .