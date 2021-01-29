شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم مارسيلو والزناري ومحمد حسن قبل ارتداء قميص الإسماعيلي؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تعاقد الإسماعيلى مع خمسة لاعبين جدد على سبيل الإعارة، وهم حسين السيد مارسيلو ظهير أيسر طلائع الجيش ومصطفى الزنارى مدافع الأخير ومحمد حسن لاعب وسط سيراميكا بجانب عبد الله جمعة عواض ظهير أيمن حرس الحدود وأحمد العش مدافع الأهلى.
واستعرض الموقع الرسمى للإسماعيلي أرقام الثلاثى حسين السيد ومصطفى الزنارى ومحمد حسن على صعيد البطولات المحلية كالتالي :
حسين السيد :
لعب 70 مباراة مع عدد من الأندية بواقع 5147 دقيقة سجل 6 أهداف وصنع 5 أهداف.
لعب مع الأهلي :
الدورى العام .. لعب 31 مباراة بواقع 2484 دقيقة سجل هدفين صنع 3 أهداف.
كأس مصر .. لعب 7 مباريات بواقع 608 دقيقة سجل هدفين وصنع مثلها.
السوبر المصرى .. لعب مباراة بواقع 90 دقيقة.
مصر المقاصة :
الدورى العام .. لعب 25 مباراة بواقع 1641 دقيقة سجل هدفين
كأس مصر .. لعب مباراة بواقع 90 دقيقة
” طلائع الجيش :
الدورى العام .. 4 مباريات بواقع 200 دقيقة
كأس مصر .. مباراة بواقع 34 دقيقة
* مصطفى الزنارى ..
لعب 28 مباراة بواقع 2052 دقيقة.
حرس الحدود :
الدورى العام .. لعب 16 مباراة بواقع 1412 دقيقة.
كأس مصر .. لعب مباراة بواقع 90 دقيقة.
طلائع الجيش:
الدورى العام .. لعب 9 مباريات بواقع 521 دقيقة.
كأس مصر .. لعب مباراتين بواقع 29 دقيقة.
*محمد حسن :
لعب 63 مباراة بواقع 4008 دقيقة
” الأهلى ” ..
لعب 4 مباريات بواقع 156 دقيقة.
الدورى العام .. مباراتين بواقع 62 دقيقة.
كأس مصر .. مباراتين بواقع 94 دقيقة.
” حرس الحدود ” :
لعب 10 مباريات بواقع 732 دقيقة.
الدورى العام .. 9 مباريات بواقع 642 دقيقة.
كأس مصر .. مباراة بواقع 90 دقيقة.
وادى دجلة :
لعب 28 مباراة بواقع 2382 دقيقة.
الدورى العام .. 26 مباراة بواقع 2197 دقيقة.
كأس مصر .. مباراتين بواقع 185 دقيقة.
” الزمالك ” ..
لعب 17 مباراة بواقع 623 دقيقة .
الدورى العام .. 15 مباراة بواقع 549 دقيقة.
كأس مصر .. مباراتين بواقع 74 دقيقة.
” سيراميكا كليوباترا ” ..
الدورى العام .. 4 مباريات بواقع 115 دقيقة.