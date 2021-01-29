شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع دراجان ويتراجع عن باشيتش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل جلسة مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، مع البوسنى دراجان يوفيتش ووكيله محمد عبد الجابر، وتم الاتفاق على كافة بنود العقد ليقترب الدراويش من إعلان التعاقد مع يوفيتش عقب مواجهة بيراميدز المقرر لها غدا السبت في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لمسابقة الدوري العام علي استاد الإسماعيلية

وكان الإسماعيلي قريبا من التعاقد مع نيرمين باتشيتش قبل الاختلاف بين إدارة النادى والمدرب البوسني لخلافات مادية بين الطرفين.

ونجح دراجان يوڤيتش في الفوز بالدوري الأنجولي مرتين مع بريمو دي اوجوستو في الولايه التانية له فى الفترة من 2014/2017 وخلال هذه الفترة فاز أيضا بالكأس والسوبر الأنجولي.

ويعتمد دراجان فى أسلوبه على طريقة 4/2/3/1 ويلعب بأسلوب هجومي إحيانا إلي 4/3/3

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا فى الأسبوع الثامن بمسابقة الدورى المحلى.

القائمة شهدت عودة شكرى نجيب مهاجم الفريق بعد غياب عن المباراة الماضية.

القائمة كاملة كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد صبحى ،محمد مجدى.

خط الدفاع .. محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، عمار ، محمد هاشم ،كاستيلو ، رضوان شريفى ، البدرى.

خط الوسط .. عمر الوحش ، دونجا ، محمد عادل ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، محمد الشامى ، فقوسة ، عماد حمدى ، نادر رمضان.

خط الهجوم .. أرى بابل ، شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو.