شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربي يقرر تجميد مستحقات اللاعبين وغرامة 100 ألف جنيه لبازوكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي، برئاسة اللواء أشرف عامر، تجميد مستحقات اللاعبين لحين تحسن نتائج الفريق، كما قرر تغريم محمد بازوكا لاعب الفريق، 100 ألف جنيه، بعد تعرضه للطرد أمام المصري البورسعيدي فى الجولة العاشرة لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز المصري على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري، سجل أوستين أموتو، وأحمد حامد "شوشة"، وأحمد رفعت أهداف المصري في اللقاء.

فوز المصري رفع رصيده إلى النقطة الـ16 مرتقيا للمركز الرابع، فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة الخامسة في المركز الـ18 والأخير.

الفوز هو الثاني للمصري على التوالي لأول مرة هذا الموسم، والرابع إجمالا، فيما هي الخسارة السادسة للإنتاج الحربي، والثانية رفقة حمادة صدقي مدربه الجديد في ثاني مبارياته.