10 صور تلخص رحلة الأهلي من مطار القاهرة إلى الدوحة للمشاركة فى مونديال الأندية

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القاهرة - سامية سيد - استقبال حافل شهده مطار حمد الدولي من جماهير القلعة الحمراء، عقب وصول نجوم الأهلي إلى الدوحة استعدادا للمشاركة فى مواجهات كأس العالم للأندية، وذلك بعدما غادرت بعثة الأهلي مطار القاهرة في أجواء مبهجة، فيما شاركت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورا توثق رحلة الفريق إلى قطر.

وغادرت بعثة الأهلي مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة متوجهة إلى فندق إقامة الأهلي بقطر، استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، بينما احتشدت جماهير الأهلي بكثافة أمام فندق إقامة الفريق الأحمر بالدوحة استعداداً، وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني الخاصة بالجماهير الحمراء، والاحتفال على طريقة مؤمن زكريا الشهيرة.



الشناوي في مطار القاهرة

ووجهت الجماهير هتافات خاصة لـ محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، فيما قدم الخطيب التحية للجماهير التي حرصت على الحضور لاستقال الفريق في مطار حمد الدولي.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فور وصولها إلى قطر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية ، حيث وصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل، بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات من مطار القاهرة وحتى الدوحة عبر طائرة خاصة.



نجوم لاعبو الأهلي في مطار القاهرة

كما احتشدت جماهير الأهلي خارج مطار الدوحة لاستقبال بعثة الفريق الأحمر التي سافرت إلى العاصمة القطرية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وحرصت الجماهير الحراء على ترديد الهتافات والأغاني الخاصة بجمهور الأهلي.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة إلى قطر، في الرابعة عصر الجمعة لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.



نجوم الأهلي في مطار القاهره

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق وحقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التى تقام خلال ‏فبراير المقبل فى قطر.‏

لاعبو الأهلي



نجم الأهلي على متن الطائرة



استقبال حافل بالأهلي من جماهير القلعة الحمراء في قطر



الخطيب بعد وصوله إلى قطر



جماهير الأهلي



صورة بكاميرة الهاتف