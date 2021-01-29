لاعبو البنك الأهلى يخضعون لمسحة طبية غدًا استعدادًا لمواجهة المصرى

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القاهرة - سامية سيد - يخضع لاعبو فريق البنك الأهلى والجهاز الفني بقيادة محمد يوسف لإجراء مسحة كورونا غدًا السبت استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى في بطولة الدورى المصرى الممتاز، ويستعد فريق البنك الأهلى لملاقاة المصرى البورسعيدى يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر إقامتها على ملعب برج العرب في الإسكندرية .

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 8 نقاط حيث فاز في مباراة واحدة والهزيمة في أربعة لقاءات والتعادل في 5 مباريات.

تقدم طلائع الجيش خمسة مراكز دفعة واحدة فى جدول ترتيب الدورى الممتاز بعدما حقق فوزًا مهمًا على البنك الأهلي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب اتحاد الشرطة بالعباسية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر المسابقة وتقدم أحمد سمير لطلائع الجيش في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول من ركلة جزاء ليرفع رصيده إلى 5 اهداف متصدرا جدول ترتيب الدورى، قبل أن يضيف عمرو جمال الهدف الثاني في الدقيقة 74 من عمر المباراة مستفيدا من خطأ محمد دبش مدافع البنك الأهلي في إعادة الكرة لحارسه، ولكن خطفها الغزال وأحرز منها هدف التعزيز، ويصل إلى هدفه الرابع هذا الموسم محتلا وصافة ترتيب الهدافين مناصفة مع أكثر من لاعب أخر.