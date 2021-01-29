شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يزاحم بيراميدز على المركز الخامس بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ارتقى سيراميكا كليوباترا بانتصاره 5 مراكز ليصل للمركز الخامس بعدما وصل رصيده إلى 14 نقطة مستفيدًا من الفوز الثاني تواليا وله مباراة مؤجلة، ليتساوى سيراميكا كليوباترا مع بيراميدز صاحب المركز الخامس بنفس الرصيد.

سيراميكا كليوباترا يهزم الجونة

ونجح فرق سيراميكا فى تحقيق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز باستاد السويس، فى ريمونتادا مثيرة لفريق سيراميكا والذى كان متأخرا بهدف فى الشوط الأول.

أهداف سيراميكا كليوباترا

تقدم فريق الجونة بهدف بالدقيقة 35 بهدف أحرزه أحمد حمدى بعدما تسلم الكرة من كريم الطيب الذى مررها له محمد حبيب يكن، وسيطر الفريق على الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى تعادل شادى حسين لسيراميكا فى الدقيقة 65 ، ليعلن عن صحوة فريقه والعودة للمباراة حتى استطاع أحمد ياسر ريان خطف نقاط اللقاء لصالح فريقه فى الدقيقة 90 من أحداث المباراة من ركلة جزاء.

ترتيب سيراميكا كليوباترا

ورفع سيراميك رصيده إلى 14 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا، وتلقت شباكه 9 ، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما تجمد رصيد الجونة عند 18 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر لقاءان وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.