شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: طلبت الرحيل عن طنطا من شهر ولن أعمل مع أندية فقيرة بعد الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا عبد العال، المدير الفني السابق لنادي طنطا، أنه طلب الرحيل عن الفريق منذ أكثر من شهر، ولكنه استمر مع الفريق؛ بناء على طلب رئيس النادي فايز عريبي، وأبلغهم قبل المباراة الأخيرة بأنه في حالة التعادل أو الهزيمة في لقاء زد لن يقود الفريق مجددا.

وقال عبد العال، النجم السابق للأهلي والزمالك لـ"الخليج 365": لن أعمل مع أندية ذات إمكانيات ضعيفة، ولن أدرب إلا في الدوري الممتاز، خاصة أنه يواجه أزمات مع الأندية بسبب ضعف الإمكانيات المادية.

وكان نادى طنطا برئاسة فايز عريبى قد أعلن عن الجهاز الفني الذى سوف يقود الفريق الكروى الأول، خلفا للمدرب رضا عبد العال، الذى رحل بسبب سوء نتائج الفريق خلال بطولة دورى الدرجة الثانية، وخسر فريق طنطا أمام النجوم بهدف، سجله أيمن غباشى من ركلة جزاء في الدقيقة 2 ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من المجموعة الثانية دورى القسم الثانى، ويحتل طنطا المركز الاخير فى المجموعة بعد حصد 7 نقاط فقط.

وجاء تشكيل الجهاز الفني كالتالى: علاء صابر - مدير فنى

عصام إبراهيم - مدرب عام.

عادل ماضى - مدرب.

إكرامى صابر - مدرب مساعد.

أسامة ليلة - مدرس حراس.

الجهاز الإدارى:

ك /جمال بشير - مدير إدارى.

ك/ خالد عبد السلام -إدارى.

ك/ محمد العنانى شئون لاعبين.

الجهاز الطبى:

إبراهيم مجد - رئيس الجهاز.

أحمد موسى - إصابات ملاعب.

أكرم مجدى - إصابات ملاعب.