رسميًا.. الإسماعيلي يكشف عن اسم مدربه الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

أعلن نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، في ساعة متأخرة من اليوم الجمعة، تعاقده مع الصربي دراجان يوفيتش لتولي قيادة الفريق الأصفر خلال الفترة المقبلة.

وأفاد الموقع الرسمي للإسماعيلي، إلى أن المدير الفني البوسني قرر إضافة مواطنه جيفاد ساريتش للعمل في منصب مدرب الأحمال بالجهاز الفني.

ومن المقرر أن يقود المدير الفني البوسني يوفيتش قيادة الفريق أملاً في إعادة القلعة الصفراء لوضعه الطبيعي بعد بداية متذبذبة على مستوى النتائج.

وسبق وأن عمل يوفيتش في القارة الأفريقية من خلال قيادة بريميريو دي أوجستو الأنجولي حيث حقق لقب الدوري في أنجولا لثلاث نسخ متتالية إلى جانب الفوز بلقب الكأس وكأس السوبر في عام 2019.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط، حيث ينتظر الفريق الأصفر خوض مباراة من العيار الثقيل غدًا السبت من خلال مواجهة فريق بيراميدز.