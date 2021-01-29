موسيماني بعد الوصول لقطر: ننتظر دعم جمهور الأهلي أمام الدحيل ونتمنى مواجهة بايرن

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي فور وصوله إلى قطر بأنه يتمنى الحصول على دعم جماهير الأهلي المقيمة هناك من أجل تجاوز الدحيل، كما أبدى أمله في التأهل ومواجهة بايرن ميونيخ بنصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال موسيماني في تصريحاته للموقع الرسمي للاتحاد الدولي: "سعداء بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي العالمي الذي يقام على أرض دولة قطر حيث يقيم الكثير من أبناء الجالية المصرية من مشجعي النادي الأهلي."

وتابع: "يتطلع فريقنا إلى دعم ومؤازرة جماهيره في المباراة التي سنخوضها أمام نادي الدحيل القطري الخميس المقبل. ولا شك أن هذه المباراة ستشكّل اختباراً هاماً في سعينا للتأهل إلى نصف نهائي البطولة، ومواجهة بايرن ميونيخ بطل أوروبا."

ويلتقي الأهلي أمام الدحيل في الرابع في فبراير المقبل، ويتأهل الفائز من أجل مواجهة بايرن ميونيخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.