بعثة الأهلي تخضع لمسحة طبية فور وصولها قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

خضعت بعثة الأهلي لمسحة طبية فور وصولها إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وينتظر أن يمكث أفراد البعثة في غرفهم بشكل منفرد "عزل صحي"، لحين ظهور نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها الجميع في المطار فور الوصول إلى العاصمة القطرية، بعدما خضعت البعثة لمسحة طبية قبل السفر إلى قطر، وجاءت نتيجة الجميع سلبية.

وكانت بعثة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، قد وصلت إلى قطر مساء اليوم الجمعة، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

يذكر أن الأهلي يستهل مشواره في كأس العالم للأندية بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير المقبل.