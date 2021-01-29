الإسماعيلي يعلن ضم 5 لاعبين من بينهم حسين السيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - شريف عادل:

أعلن نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، مساء اليوم الجمعة، التعاقد مع خمس صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب ما جاء في بيان الإسماعيلي، فإن القلعة الصفراء دعّم صفوفه بالتعاقد مع حسين السيد الظهير الأيسر القادم من فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة.

نادي الإسماعيلي حصل على لاعب آخر بصيغة الإعارة من صفوف طلائع الجيش وهو مصطفى الزناري لتدعيم الجانب الدفاعي.

سلسلة صفقات الإعارة تواصلت من خلال ضم لاعب الوسط محمد حسن القادم من صفوف سيراميكا كليوباترا، وعبد الله جمعة ظهير أيمن حرس الحدود.

وتعتبر آخر صفقة من خلال ضم أحمد العش المنتقل حديثًا للنادي الأهلي ومدافع فريق مالية كفر الزيات على سبيل الإعارة.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة قوية عندما يلعب ضد بيراميدز، غدًا السبت، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة دوري we المصري.

ويمر الإسماعيلي بفترة سيئة على مستوى النتائج حيث يحتل "الدراويش" المركز الخامس عشر برصيد سبع نقاط.