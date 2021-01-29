المحكمة الرياضية الدولية تعيد أحمد أحمد لرئاسة "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

حكمت المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بعودة أحمد أحمد لرئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من جديد بعدما أصدرت حكمها الأولي في الشكوى المقدمة من جانبه ضد قرار إيقافه، لحين البت بشكل نهائي في التظلم.

وأصدرت المحكمة الرياضية اليوم الجمعة حكمًا أوليًا بعودة أحمد أحمد إلى عمله، غير أنه يطل من الناحية القانوية غير قادر على المشاركة في انتخابات رئاسة كاف التي ستقام في مارس المقبل، بعدما أتى عقب اجتماع لجنة الحوكمة في الاتحاد الدولي والاتحاد الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من الأسبوع الجاري من أجل مناقشة قانونية المتقدمين للترشيج.

وقالت المحكمة الرياضية في قرارها أنها سوف تستمع إلى التظلم المقدم من أحمد أحمد في 2 مارس بينما ستقام انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي في 12 مارس، لكن أكدت أن إصدار القرار بشأن أحمد أحمد سيكون في موعد لا يؤثر على فرصته في خوض الانتخابات إذا ثبت عدم قيامه بمخالفة تستحق العقوبة الموقعة عليه.

وتعرض أحمد أحمد للإيقاف لمدة 5 سنوات من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم، مع فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف فرانك سويسري.