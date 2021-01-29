طلائع الجيش يوضح موقفه لمصراوي من رحيل مهاجمه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الرحمن طارق:

كشف خالد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، أن نادي الزمالك لم يدخل في مفاوضات مع ناديه من أجل ضم ناصر منسي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويلعب ناصر منسي في صفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة قادمًا من بيراميدز حتى نهاية عقده مع الفريق العسكري.

وقال المهدي في تصريحات عبر "الخليج 365" مساء الجمعة، إن الزمالك لم يفاوض نادي طلائع الجيش لضم ناصر منسي خلال الفترة الجارية.

وشدد مدير الكرة في فريق طلائع الجيش، أن ناصر منسي يعتبر لاعبًا في بيراميدز، مؤكدًا أن اللاعب مستمر حتى نهاية عقده.

وأشار، إلى أن أي حديث عن قطع إعارة اللاعب ورحيله مرفوض نهائيًا، لافتًا إلى أن مهاجم المنتخب الأوليمبي يعتبر من أبرز لاعبي الفريق حاليًا.

ويسعى نادي الزمالك إلى تعويض رحيل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي التركي، حيث سينضم المهاجم الشاب لبطل تركيا لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي.