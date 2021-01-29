رئيس طنطا يتحدث لـ"الخليج 365" عن أسباب إقالة رضا عبدالعال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبدالرحمن طارق:

قال فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، إن الإدارة قد وجهت الشكر لرضا عبدالعال المدير الفني للفريق عن الاستمرار في المهمة الفنية خلال الفترة المقبلة.

وأشار عريبي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" اليوم الجمعة، إلى أن الإدارة وافقت على كل طلبات رضا عبدالعال وتعاقدت مع اللاعبين الذين طلبهم لتدعيم الفريق.

وأوضح رئيس نادي طنطا، أن ظروف النادي المادية لم تكن جيدة في الفترة الأخيرة، ولكن الإدارة فعلت كل ما في مقدرتها لمساعدة المدير الفني والفريق.

وتابع عريبي: "الجميع كان يعتقد أن الفريق مع رضا عبدالعال سيُنافس على الصعود لدوري الأضواء في الموسم الحالي وهذا لم يحدث والجماهير ليس لها علاقة بنتائج الفريق السيئة بل بالعكس الجماهير تريد فوز الفريق وتقديم أداء جيد مؤكدا أن الجماهير تساند الفريق دائمًا في كل شيء".

وأتم رئيس نادي طنطا، تصريحاته بالإشارة أن علاء صابر هو المدير الفني خلفا لرضا عبدالعال.