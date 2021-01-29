كريم العراقي: نسعى لعودة المصري لمكانه الطبيعي.. وأحسم موقفي بعد الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد كريم العراقي، لاعب المصري البورسعيدي، أن الفريق يسير حاليًا بخطوات ثابتة، والجهاز الفني يدرس كل فريق قبل مواجهته لتحقيق أفضل نتيجة.

وقال العراقي في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "هناك اتفاق لدى الجميع داخل نادي المصري، حول عودة الفريق لمكانه الطبيعي والتواجد في المربع الذهبي".

وأوضح، أنه لا توجد لديه أزمة في التجديد للنادي المصري، ولا يزال في عقده فترة حتى ينتهي ويدخل في مفاوضات، مشيرًا إلى أنه في حال جلوس مسؤولي النادي معه سيقوم بالتجديد.

وتابع : "هذا هو النادي الذي لعبت له منذ البداية وشهد شهرتي ومعرفة الجماهير بي، وسأتواجد معه حتى أحصل على فرصة للاحتراف".

وأتم: "لدي عروض داخلية وخارجية، وأنتظر الاولمبياد القادمة بطوكيو وبعد ذلك أنظر لجميع العروض وأختار الأفضل".

وحقق فريق المصري فوزًا كبيرًا على نظيره الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري we.

وبهذا الفوز رفع المصري رصده إلى النقطة 16 في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري، بينما يتذيل الإنتاج الحربي الجدول في المركز 18 برصيد 5 نقاط.