"كأنها القاهرة" استقبال جماهيري حافل للأهلي في قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

شهدت بعثة النادي الأهلي لدى وصولها إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، استقبالاً حافلاً من الجماهير الحمراء.

ووصلت بعثة الأهلي إلى قطر تمهيدًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية في الفترة بين 4 إلى 11 فبراير المُقبل.

ويستهل الأهلي مسيرته بمواجهة الدحيل القطري يوم 4 فبراير، وبعدها سيخوض مواجهة بايرن ميونيخ في نصف النهائي، أو ينتظر منافساً آخر في مباراة تحديد المركز الخامس.

جمهور الأهلي جعل الفريق المصري يشعر وكأنه لم يغادر القاهرة، حيث اهتز المطار بالأهازيج والهتافات التي اعتاد عليها بطل مصر وأفريقيا التاريخي دائمًا في الملعب من محبيه.

ويحظى الأهلي بدعم جماهيري كبير في مواجهة الدحيل، حيث تهافتت جماهيره على شراء التذاكر لحضور المباراة التي تشهد السماح بإشغال 30% من المدرجات فقط نظراً للاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.