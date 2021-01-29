مدافع ليفربول: صلاح ليس مجرد لاعب.. وزميل مصري عرفني به

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح كوستاس تسيميكاس المدافع الأيسر لليفربول بأنه تعرف على محمد صلاح عن طريق أحمد حسن "كوكا" بعدما انتقل للفريق الإنجليزي قادمًا من أولمبياكوس الصيف الماضي.

وقال تسيميكاس في تصريحاته للموقع الرسمي لليفربول: "أنا لم أعرفه من قبل، لكنني لعبت في أولمبياكوس مع زميل له في المنتخب المصري (أحمد حسن كوكا)".

وتابع: "عندما تعاقدت مع ليفربول اتصل بي هذا اللاعب وكان مع محمد صلاح، بدأنا في الحديث وبعد ذلك في اليوم التالي اتخذنا الرحلة ذاتها من اليونان إلى النمسا (بداية فترة إعداد ليفربول)، من أجل بداية الإعداد".

وأضاف: "حصلنا على الوقت هناك من أجل الحديث كثيرًا ومن الدقيقة الأولى، كنا أصدقاء مقربين، لقد ساعدنا كثيرًا مع الفريق، هو أحد أفضل الزملاء لي هنا في النادي، ليس مجرد لاعب هو رجل جيد للغاية".

وواصل: "نحن نقضي الكثير من الوقت في مركز التدريبات، وهو ودود للغاية معي، أنا سعيد للغاية أنني قريب منه".