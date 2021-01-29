ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 قبل الجولة 21 “الفار يحرم سون من اللحاق بصلاح”

منعت تقنية الفيديو المساعد VAR، النجم المصري محمد صلاح، من تعزيز صدارته لـ جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 قبل الجولة 21، عندما ألغت له هدفًا في شباك توتنهام خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس في ختام الجولة 20.
وراجع حكم مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول “مارتن أتكينسون” تقنية VAR للتأكد من صحة هدف محمد صلاح خلال بداية الشوط الثاني من اللقاء الذي استضافه ملعب توتنهام الجديد.
وقال الحكم أن المهاجم البرازيلي “روبرتو فيرمينو” تعمد لمس الكرة باليد أثناء تحضيره للهجمة المضادة التي قادها السنغالي “ساديو ماني” وأنهاها محمد صلاح في الشباك بتصويبة جميلة، ليقرر إلغاء الهدف الثالث لليفربول، والذي لم يتأخر لأكثر من 10 دقائق، حيث سجله ساديو ماني فيما بعد بمتابعة ناجحة لعرضية ألكسندر آرنولد، لينتهي اللقاء بفوز الريدز 3/1، والعودة إلى مضمار المنافسة.
ومن حسن حظ محمد صلاح، أصيب ملاحقه الرئيسي على الصدارة، نجم توتنهام هاري كين، خلال الشوط الأول من المباراة ذاتها، ليضطر للخروج مطلع الشوط الثاني.
أما ثاني ملاحقي صلاح على الصدارة “سون هيونج مين” فقد ألغي له هدفًا هو الآخر بواسطة تقنية VAR مطلع الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام بداعي التسلل بـ “عقب القدم”.
وظل محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدف بفارق هدف عن هاري كين وسون هيونج مين، مع الإشاراة إلى أن هاري كين أفضل صانع ألعاب وهداف في الموسم الراهن بـ 11 تمريرة حاسمة مقابل 3 تمريرات حاسمة فقط لصلاح و6 تمريرات حاسمة لسون و7 تمريرات لنجم نجوم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز.
والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 قبل الجولة 21
- محمد صلاح (ليفربول) 13 هدفًا + 3 تمريرات حاسمة
- هاري كين (توتنهام) 12 هدفًا + 11 تمريرة حاسمة
- سون هيونج مين (توتنهام) 12 هدفًا + 6 تمريرات حاسمة
- برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد) 11 هدفًا + 7 تمريرات حاسمة
- جيمي فاردي (ليستر سيتي) 11 هدفًا + 5 تمريرات حاسمة
- كالفيرت ليوين (إيفرتون) 11 هدفًا + 0 تمريرات حاسمة
- باتريك بامفورد (ليدز يونايتد) 10 أهداف + 2 تمريرات حاسمة
- ويلفريد زاها (كريستال بالاس) 9 أهداف + 2 تمريرات حاسمة
- كالوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) 8 أهداف + 4 تمريرات حاسمة
- أولي واتكينس (أستون فيلا) 8 أهداف + 2 تمريرات حاسمة
- ألكسندر لاكازيت (آرسنال) 8 أهداف + 1 تمريرات حاسمة
- ماركوس راشفورد (مان يونايتد) 7 أهداف + 5 تمريرات حاسمة
- داني إينجس (ساوثامبتون) 7 أهداف + 3 تمريرات حاسمة
- ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف + 3 تمريرات حاسمة
- نيال موباي (برايتون) 7 أهداف + 1 تمريرات حاسمة
- إيلكاي جوندوجان (مانشستر سيتي) 7 أهداف + 0 تمريرات حاسمة
- توماس سوتشيك (وست هام) 7 أهداف + 0 تمريرات حاسمة
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 قبل الجولة 21 “الفار يحرم سون من اللحاق بصلاح” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.