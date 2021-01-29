ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 قبل الجولة 21 “الفار يحرم سون من اللحاق بصلاح”

منعت تقنية الفيديو المساعد VAR، النجم المصري محمد صلاح، من تعزيز صدارته لـ جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 قبل الجولة 21، عندما ألغت له هدفًا في شباك توتنهام خلال المباراة التي أقيمت مساء أمس الخميس في ختام الجولة 20.

وراجع حكم مباراة توتنهام هوتسبير وليفربول “مارتن أتكينسون” تقنية VAR للتأكد من صحة هدف محمد صلاح خلال بداية الشوط الثاني من اللقاء الذي استضافه ملعب توتنهام الجديد.

وقال الحكم أن المهاجم البرازيلي “روبرتو فيرمينو” تعمد لمس الكرة باليد أثناء تحضيره للهجمة المضادة التي قادها السنغالي “ساديو ماني” وأنهاها محمد صلاح في الشباك بتصويبة جميلة، ليقرر إلغاء الهدف الثالث لليفربول، والذي لم يتأخر لأكثر من 10 دقائق، حيث سجله ساديو ماني فيما بعد بمتابعة ناجحة لعرضية ألكسندر آرنولد، لينتهي اللقاء بفوز الريدز 3/1، والعودة إلى مضمار المنافسة.

ومن حسن حظ محمد صلاح، أصيب ملاحقه الرئيسي على الصدارة، نجم توتنهام هاري كين، خلال الشوط الأول من المباراة ذاتها، ليضطر للخروج مطلع الشوط الثاني.

أما ثاني ملاحقي صلاح على الصدارة “سون هيونج مين” فقد ألغي له هدفًا هو الآخر بواسطة تقنية VAR مطلع الشوط الأول من مباراة ليفربول وتوتنهام بداعي التسلل بـ “عقب القدم”.

وظل محمد صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدف بفارق هدف عن هاري كين وسون هيونج مين، مع الإشاراة إلى أن هاري كين أفضل صانع ألعاب وهداف في الموسم الراهن بـ 11 تمريرة حاسمة مقابل 3 تمريرات حاسمة فقط لصلاح و6 تمريرات حاسمة لسون و7 تمريرات لنجم نجوم مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز.

والتالي جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021 قبل الجولة 21