رسميًا | بين سبورت تنقل مباراة الاهلي والدحيل “مجانًا”

قررت إدارة شبكة قنوات بين سبورت، وبشكل رسمي اليوم الجمعة 29 يناير 2021، نقل مباراة الأهلي والدحيل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2020 بالمجان عبر القناة المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات بالاضافة إلى بثها على القناة الأولى HD1.

وترشح نادي الدحيل بشكل تلقائي إلى دور الـ 8 بكأس العالم للأندية واُعتبر فائزًا بنتيجة 3/صفر على أوكلاند سيتي بسبب انسحاب بطل أوقيانوسيا ونيوزيلند قبل 15 يومًا من انطلاق البطولة، ليقع الدحيل فيما بعد مع الأهلي بالقرعة التي سُحبت بمقر الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” هذا الشهر.

وحظى قرار نقل مباراة الأهلي والدحيل في البث المجاني لقنوات “بين سبورت” بإشادات واسعة من الجانب المصري الذي تخوف من الانحياز للفريق القطري.

وسيُفتتح كأس العالم للأندية يوم 4 فبراير 2021 بمباراة تيجريس أونال المكسيكي وأولسان هيونداي الكوري الجنوبي على ستاد أحمد بن علي المونديالي في تمام الساعة 14:00 بتوقيت جرينيتش، وبعد 3 ساعات ونصف سيكون موعد مباراة الأهلي والدحيل على ستاد المدينة التعليمية.

ويُشارك الدحيل في كأس العالم للأندية هذا العام بصفته صاحب الضيافة بعد تتويجه بلقب دوري نجوم قطر الموسم الماضي 2020/2019، بينما ترشح الأهلي إلى منافسات هذه النسخة بفضل تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب مواطنه “الزمالك” بهدفين لهدف في نهائي القرن نهاية نوفمبر 2020.