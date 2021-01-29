شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل من الجماهير لبعثة الأهلي في قطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حرصت جماهير النادي الأهلي في قطر، على تنظيم استقبال حافل أمام مطار الدوحة، فور وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، إلى قطر.

وهتفت جماهير الأهلي خارج مطار الدوحة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ورئيس البعثة، واللاعبين والجهاز الفني، فور خروجهم من صالة الوصول، وسط دعم ومساندة كبيرة للبعثة.

استقبال بعثة الأهلي في قطر

استقبال بعثة الأهلي في قطر

استقبال بعثة الأهلي في قطر

استقبال بعثة الأهلي في قطر