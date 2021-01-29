اخبار الرياضه

استقبال حافل من الجماهير لبعثة الأهلي في قطر (صور)

0 نشر
إيهاب بركات 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال حافل من الجماهير لبعثة الأهلي في قطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

حرصت جماهير النادي الأهلي في قطر، على تنظيم استقبال حافل أمام مطار الدوحة، فور وصول بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الجمعة، إلى قطر.

وهتفت جماهير الأهلي خارج مطار الدوحة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ورئيس البعثة، واللاعبين والجهاز الفني، فور خروجهم من صالة الوصول، وسط دعم ومساندة كبيرة للبعثة.

استقبال بعثة الأهلي في قطر
استقبال بعثة الأهلي في قطر
استقبال بعثة الأهلي في قطر
استقبال بعثة الأهلي في قطر

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    164,282

  • تعافي

    128,440

  • وفيات

    9,169

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا