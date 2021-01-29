شكرا لقرائتكم خبر عن بحثًا عن تكرار إنجاز «99 بمصر».. السويد تهزم فرنسا وتتأهل لنهائي مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فاز منتخب السويد على نظيره الفرنسي بنتيجة 32-26، في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد- مصر 2021 ليتأهل إلى الدور النهائي المقرر له بعد غدا الأحد على صالة استاد القاهرة، ضد إسبانيا أو الدنمارك.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 16-13 لصالح المنتخب السويدي في شوط شهد ندية قوية من جانب كلا المنتخبين في بداية اللقاء إلا أن المنتخب السويد فرض السيطرة ونجح في مواصلة التقدم وتزويد فارق الأهداف لصالحه وسط محاولات دائمة من جانب فرنسا لتقليل الفارق إلى هدف لتصل إلى التعادل بنتيجة 6-6 في الدقيقة الثانية عشر من عمر الشوط قبل أن يتسع الفارق لثلاثة أهداف لصالح السويد في نهاية العشر دقائق الثانية، وسط محاولات من المنتخب الفرنسي لتقليل الفارق ولكن دون جدوى، مع إصرار السويد على توسيع الفارق ليصل إلى 4 أهداف قبل أن تنجح محاولات فرنسا في تقليل الفارق إلى 3 فقط قبل نهاية الشوط.

وشهد الشوط الثاني سيطرة قوية مع الجانب السويدي ليواصل التفوق وسط محاولات بلا طائل من فرنسا. تفوق الدفاع السويدي كان له دور قوي في المباراة لتنتهي بفارق 6 أهداف لصالح السويد.

وحصل على رجل المباراة أندرياس باليكا حارس مرمى المنتخب السويدي، الذي مهد الطريق لفريقه لأول نهائي منذ عام 2001، الذي خسروه ضد فرنسا في ذلك الوقت.

وينتظر منتخب السويد الفائز من مباراة الدنمارك وإسبانيا التي تنطلق في التاسعة والنصف مساءا لمواجهته في النهائي.

و الجدير بالذكر أن السويد حصلت على أخر بطولة عالم لها من أصل 4، عام 1999، على أرض مصر أيضا.