كرنفال تجديف لأصحاب الهمم

تحتضن البحيرة الكريستالية في مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستريكت ون قلب دبي النابض بمشروع ميدان في الثانية السبت، كرنفال قوارب التجديف لأصحاب الهمم الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن فعاليات الأسبوع الثاني لسلسة مهرجانات دبي البحرية 2020-2021.

ويأتي الكرنفال في إطار حرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية على إشراك كافة شرائح المجتمع في الأنشطة الرياضية البحرية ومن أجل تسليط الضوء على أصحاب الهمم وإتاحة الفرصة لهم في أجواء مثالية لخوض تحديات جديدة والتعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في الدولة ومن بينها نادي دبي لأصحاب الهمم.

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، نظم وبنجاح تام الأسبوع الأول من سلسلة مهرجانات دبي البحرية في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً في استقطاب قاعدة من محبي الرياضات البحرية الهواة والصغار غير المحترفين في رياضتي ألواح التزحلق- واقف (موتو سيرف) والدراجات المائية بإشراف فنيين ومدربين محترفين من إدارة الفيكتوري تيم وبدراجات الفريق المتميزة، إضافة إلى مؤسسة متخصصة في رياضة ألواح التزحلق- واقف (موتو سيرف).

وسيخوض المشاركون في الحدث تحدياً خاصاً في البحيرة الخلابة التي تتميز بمياهها الصافية الزرقاء التي تتوسط مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستريكت ون أحد أبرز المناطق السكنية في إمارة دبي؛ حيث يمتد مسار السباق إلى ما يصل لـ 350 متراً بين خط البداية ونقطة النهاية.

وأكملت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة التجهيزات لإقامة الأسبوع الثاني من سلسلة مهرجانات دبي البحرية بالتنسيق مع نادي دبي لأصحاب الهمم ومؤسسة (المغامرات المائية) التي ستوفر كل المعدات والمستلزمات للمشاركين في الفعالية؛ حيث تقرر أن يكون التجمع في الثانية بعد الظهر على أن تنطلق التظاهرة بعد ذلك بنصف ساعة بعد ترتيب المشاركين في خط البداية.

وحرص محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، على الإشادة بجهود مجلس إدارة النادي ودعمه لكافة الخطط التي من شانها الارتقاء بمسيرة النادي ومن ضمنها إشراك مختلف شرائح المجتمع في أنشطة وفعاليات النادي، مما يعزز الشراكة بين النادي وعدد من المؤسسات الأخرى ويدعم توجهات مجلس دبي الرياضي في تشجيع شرائح المجتمع لممارسة الرياضة.

وأشاد محمد عبدالله حارب، بالدور الكبير والتعاون اللافت من مجوعة ميدان التي وافقت مشكورة على استضافة هذه الفعالية في أحدث مشاريعها (البحيرة الكريستالية) الخلابة ضمن مشروع مدينة محمد بن راشد آل مكتوم - دستريكت ون، وأيضاً نادي دبي لأصحاب الهمم الذي استجاب لدعوة النادي بإشراك منتسبيه لخوض التحدي المرتقب.