ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز الزمالك وتعادل الأهلي.. وقائمة الهدافين بعد تألق أوباما

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الزمالك، فوزا مستحقا على نظيره مصر المقاصة، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة العاشرة من الدوري المصري.

وسجل المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك هدفين في الدقيقة 13، 62 من عمر المباراة.

كما أحرز يوسف أوباما هدفين للزمالك في الدقيقة 20، 77، وسجل مروان حمدي لاعب المقاصة هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 80.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيا أمام بيراميدز، في الجولة ذاتها.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي، الذي يأتي في الوصافة بـ21 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الزمالك على المقاصة:

1 الزمالك في المركز الأول برصيد 23 نقطة

2 الأهلي في المركز الثاني برصيد 21 نقطة

3- الجونة في المركز الثالث برصيد 18 نقطة

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 14 نقطة

5- المصري في المركز الخامس برصيد 13 نقطة

6- إنبي في المركز السادس برصيد 13 نقطة

7- مصر للمقاصة في المركز السابع برصيد 13 نقطة

8- سموحة في المركز الثامن برصيد 12 نقاط

9- سيراميكا كليوباترا في المركز التاسع برصيد 11 نقاط

10- طلائع الجيش في المركز العاشر برصيد 10 نقاط،

11- البنك الأهلي في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط

12- عزل المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط

13- الاتحاد السكندري في المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط

14- أسوان في المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط

15- الإسماعيلي في المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط

16- المقاولون العرب في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط

17- وادي دجلة في المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط

18 - الإنتاج الحربي في المركز الثامن عشر برصيد 5 نقاط

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، تساوى أحمد سمير لاعب طلائع الجيش مع يوسف أوباما نجم الزمالك في صدارة ترتيب هدافي الدوري، بـ5 أهداف لكل منهما.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الزمالك على المقاصة:

1-يوسف أوباما لاعب الزمالك برصيد 5 أهداف

2- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد خمسة أهداف

3- النيجيري جون إيبوكا مهاجم إنبي برصيد 4 أهداف

4- رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومحمد شريف ومحمود كهربا لاعبا الأهلي ومروان حمدي مهاجم المقاصة ولكل منهم 4 أهداف

5- حسام حسن مهاجم سموحة برصيد 4 أهداف

6- عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش برصيد 4 أهداف

7- إمام عاشور لاعب الزمالك ووليد سليمان لاعب الأهلي والزامبي والتر بواليا مهاجم الجونة السابق والمنتقل حديثا للأهلى وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت لاعبا المصري والأثيوبي شيميلس بيكلي لاعب المقاصة وشادي حسين وشريف دابو لاعبا سيراميكا كليوباترا وأحمد الشيخ لاعب غزل المحلة وفادي فريد مهاجم البنك الأهلي ولكل منهم 3 أهداف .