وسط استقبال جماهيري حافل.. بعثة الأهلي تصل الدوحة استعدادا للمشاركة بمونديال الأندية

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

وصلت منذ قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى مطار الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وبحسب "اليوم السابع"، احتشدت جماهير الأهلي بمطار الدوحة لاستقبال بعثة الفريق الأحمر، وحرصت الجماهير الحمراء على ترديد الهتافات والأغاني الخاصة بمشجعى بطل إفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق أن حقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق إلى تحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التي تقام خلال ‏فبراير المقبل في قطر.‏

وحرص وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، على حضور مران الأهلي اليوم؛ لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.