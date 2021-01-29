شكرا لقرائتكم خبر عن 6 رسائل من وزير الرياضة للاعبى الأهلى قبل المشاركة فى مونديال الأندية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ثقته الكبيرة فى لاعبى الأهلى وجهازهم الفني وقدرتهم على تقديم عروض قوية ومشرفة للكرة المصرية، خلال مشاركة الفريق المرتقبة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وقال الوزير، خلال متابعته لمران الأهلى اليوم الجمعة، "زيارتى للنادى اليوم كانت مهمة للغاية؛ لدعم الفريق لأنه يمثل الكرة المصرية فى هذه البطولة العالمية الكبيرة، وأتمنى له التوفيق، وأن يكون خير ممثل لنا فى المونديال، وهو ما يعزز مكانة وريادة الرياضة المصرية بشكل عام".

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وأضاف صبحى، أنه تحدث مع اللاعبين وأكد ثقة الجميع فى قدراتهم، وأن الجماهير تعلق عليهم آمالا عريضة فى الظهور بشكل مميز، وأنه يتوقع أن يظهر اللاعبون بنفس الروح والعزيمة التى ظهر بها لاعبو منتخب كرة اليد خلال مشاركتهم الأخيرة فى كأس العالم لليد المقامة حالياً فى مصر.

وأشار الدكتور أشرف صبحى إلى أنه يثق بشدة فى قدرة الأهلى على الظهور بصورة مشرفة، مؤكدًا حرص وزارة الشباب والرياضة على مساندة كافة البعثات التى تمثل مصر فى المحافل الدولية، وعلى رأسها النادى الأهلى الذى يعد قلعة رياضية متكاملة.

وأكد وزير الرياضة أن نجاحات الأهلى تعكس التطور الكبير للمنظومة الرياضية فى مصر على كل الأصعدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة رسالة من ملعب مختار التتش بالأهلى للجماهير بأن تتحلى بالروح الرياضية، وأن تعلى قيم التسامح ونبذ التعصب بكافة صوره بما يعزز من نجاحات الأندية والمنتخبات المصرية خلال الفترة المقبلة.