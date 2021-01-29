شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة حازم خيرت مدير شركة الكرة بوادى دجلة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض حازم خيرت، مدير شركة الكرة بنادى وادى دجلة، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، الأمر الذى أبعده عن مباريات الفريق الدجلاوي خلال الفترة الماضية ويخضع خيرت لإجراءات العزل المنزلى لحين التعافى من الوباء.

وتعادل فريقا وادى دجلة مع نظيره أسوان بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة اتسمت بالتأمين الدفاعة لأبناء الجنوب فى الشوط الأول، وسط محاولات من غزلان دجلة لإحراز هدف التقدم، وفى الشوط الثانى كثف أسوان الهجوم وكاد يحرز لاعبوه هدف التقدم إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبى.

وبهذه النتيجة يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكه 13، فيما يحتل أسوان المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 9 ومازال لديه لقاء مؤجل.

وتعد مباراة اليوم التاسعة بين الفريقين في مسابقة الدوري، فاز وادى دجلة فى خمسة لقاءات وفاز أسوان فى مباراتين، والتعادل فى لقاء.

وانتهت مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز وادى دجلة على أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى اللقاء الذى أقيم باستاد أسوان بالجولة الرابعة عشرة للمسابقة فى 20 يناير 2020 ، سجل ثلاثية دجلة حسام عرفات وعبد الكبير الوادى وأحمد رمضان بيكهام وسجل ثنائية تماسيح النيل فادى فريد هدفين كما أهدر نفس اللاعب ركلة جزاء.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز وادى دجلة بهدف دون رد سجله رفيق كابو فى اللقاء الذى جمع الفريقين بالجولة 31 لمسابقة الدوري فى 3 اكتوبر 2020 على ستاد بتروسبورت.