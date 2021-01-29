شكرا لقرائتكم خبر عن تحية خاصة من جماهير الأهلي فى قطر للخطيب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت جماهير الأهلي الموجودة في قطر والمحتشدة لدعم فريقها قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، على توجيه هتافات خاصة لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، بعد خروج البعثة الحمراء من مطار حمد الدولي.

وغادرت بعثة الأهلي مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة متوجهة إلى فندق إقامة الأهلي بقطر، استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

واحتشدت جماهير الأهلي بكثافة أمام فندق إقامة الفريق الأحمر بالدوحة استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية وحرصت الجماهير على تدريد الأغاني الخاصة بالجماهير الحمراء، والاحتفال على طريقة مؤمن زكريا الشهيرة.

وأجرت بعثة الأهلي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فور وصولها إلى قطر استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية ، حيث وصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل، بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات من مطار القاهرة وحتى الدوحة عبر طائرة خاصة.

كما احتشدت جماهير الأهلي خارج مطار الدوحة لاستقبال بعثة الفريق الأحمر التي سافرت إلى العاصمة القطرية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية، وحرصت الجماهير الحراء على ترديد الهتافات والأغاني الخاصة بجمهور الأهلي

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة إلى قطر، في الرابعة عصر الجمعة لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة.

ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق وحقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التى تقام خلال ‏فبراير المقبل فى قطر.‏

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حضور مران الأهلي؛ لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على الظهور بصورة مشرفة، وتقديم عروض قوية خلال منافسات البطولة العالمية الكبيرة.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على آخر ترتيبات السفر وجاهزية الفريق، وأكد دعم الوزارة الكامل لبعثة الفريق في مهمتها، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لفريق الكرة، وأن يحقق نتائج قوية في البطولة.

ووجه الخطيب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، وأعرب عن تقديره الشديد للجهود التي يقوم بها من أجل دعم ومساندة الفرق الرياضية المصرية بشكل عام.