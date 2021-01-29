شكرا لقرائتكم خبر عن تأكيدا لليوم السابع.. الإسماعيلي يعلن التعاقد مع 5 صفقات قبل غلق القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على قطاع الكرة، بشكل رسمى، حتى الآن فى التعاقد مع خمسة لاعبين خلال موسم الانتقالات الشتوي الحالى لدعم صفوف الفريق.

جاء التعاقد مع اللاعبين بعد توصية من اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة، والتى أوضحت أن هؤلاء اللاعبين سيحققون الإضافة الفنية ويعدون إضافة لبعض المراكز التى تحتاج للتدعيم فى صفوف الفريق.

وتعاقد الدراويش مع حسين السيد ظهير أيسر نادى طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسبق للاعب تمثيل أندية الأهلى والصفاقسى والاتفاق السعودى السابق ويتمتع بخبرات عديدة تؤهله للتألق ضمن صفوف الدراويش.

كما تعاقد الإسماعيلي مع مصطفى الزنارى مدافع فريق طلائع الجيش على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، والذى تألق بشكل لافت للنظر وحظى بمتابعة الأهلى والزمالك بالإضافة الى طلب نادى جنت البلجيكى خضوعه لفترة معايشة تمهيدآ لضمه بجانب إشادة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى بمستواه الفنى، ومحمد حسن لاعب وسط سيراميكا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، ويتمتع اللاعب بقدرات فنية كبيرة فى منطقة وسط الملعب، حيث بدأ حسن مشواره فى صفوف الاهلى قبل أن ينتقل إلى بلدية المحلة ومنه إلى وادي دجلة وتألق اللاعب بشكل لافت للنظر قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك ومنه إلى سيراميكا، وعبدالله جمعة عواض ظهير أيمن حرس الحدود حتى نهاية الموسم ، يتمتع اللاعب بقوة بدنية كبيرة بالإضافة الى خبرات عديدة اكتسبها من مشاركاته فى الدوري الممتاز بجانب تمثيله للمنتخبات الوطنية فى مراحل الشباب والأوليمبى.

كما ضم الإسماعيلي أحمد العش المدافع المنتقل حديثا للنادى الاهلى ومنه الى صفوف الدراويش على سبيل الاعارة ، ونال اللاعب العديد من الاشادات من لجنة التعاقدات الحالية بجانب بعض المتابعين للاعب منذ فترة .