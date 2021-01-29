شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يبحث عن مدير فنى لإنقاذ الفريق من "دوامة" النتائج السيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف مسئولو وادى دجلة من مجهوداتهم للبحث عن مدير فنى يكون قادرا على إنقاذ الفريق من سلسلة النتائج السلبية التى تعرض لها فى الفترة الأخيرة، وكان آخرها التعادل السلبي أمام أسوان ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري.

وعقد مسئولو دجلة آمالا على عبد الباقى جمال الذى تولي قيادة دجلة خلفا لليوناني بابا فاسيلو لمحاولة تحسين النتائج، ولكن النتائج مازالت فى "دوامة" التراجع، خصوصا أن الفريق الدجلاوي يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، وأيضا بعد التعادل مع نظيره أسوان بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة اتسمت بالتأمين الدفاعة لأبناء الجنوب فى الشوط الأول، وسط محاولات من غزلان دجلة لإحراز هدف التقدم، وفى الشوط الثانى كثف أسوان الهجوم وكاد يحرز لاعبوه هدف التقدم إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبى.

وكشف مصدر مسئول بفريق وادى دجلة أن إدارة النادي اشترطت على عبد الباقى جمال البقاء على رأس القيادة الفنية للفريق حال نجاحه في تحسين النتائج وهو ما لم يتحقق حتى هذه اللحظة مما دفعهم للتفكير في استقدام مدير فنى جديد.

بهذه النتيجة يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكه 13، فيما يحتل أسوان المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 9 ومازال لديه لقاء مؤجل.