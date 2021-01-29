شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف أسباب غياب أحمد مدبولى عن مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد طه مهنا، رئيس الجهاز الطبى الجديد لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، أن أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق سيغيب عن مواجهة بيراميدز بسبب الإصابة، حيث يلتقى الإسماعيلى منافسه بيراميدز غدا السبت فى الأسبوع الثامن من عمر بطولة الدورى المحلى.

وأضاف مهنا، "اللاعب يعانى من إجهاد أسفل عضلات البطن وفى منشأ العضلة الضامة لذلك فضل الجهاز الفنى حصوله على راحة، وسيخضع مدبولى لتدريبات تأهيلية وسيكون جاهزاً عقب المباراة المذكورة”.

وأعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى، بقيادة أحمد العجوز قائمة لاعبيه، استعدادا لملاقاة بيراميدز غدا فى الأسبوع الثامن بمسابقة الدورى المحلى، و جاءت القائمة كالتالى:

حارس مرمى: محمد صبحى، محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد بيومى، مروان الصحراوى، عمار، محمد هاشم، كاستيلو، رضوان شريفى، البدرى.

خط الوسط: عمر الوحش، دونجا، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفى، محمد الشامى، فقوسة، عماد حمدى، نادر رمضان.

خط الهجوم: أرى بابل، شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

وكشفت مصادر لـ"الخليج 365" أن مجلس الإسماعيلى، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، أنهى اتفاقه مع مدير فنى أجنبى لتولى تدريب الدراويش خلال الفترة المقبلة، على أن يصل المدرب إلى القاهرة اليوم لمشاهدة مباراة الفريق أمام بيراميدز وتولى المسئولية عقب هذه المباراة.

وانتهت أخر مباراة للدراويش فى الدورى بالتعادل الإيجابى مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق بالجولة التاسعة للمسابقة، وجاءت جميع الأهداف من ركلات جزاء، وارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 7 نقاط من 8 مباريات فى المركز الثالث عشر.

وتعد تلك المرة الأولى التى تُحتسب خلالها 4 ركلات جزاء فى مباراة واحدة منذ مواجهة حرس الحدود والإسماعيلى الموسم الماضى والتى أقيمت فى أغسطس الماضى وبالتحديد منذ 212 يوما والتى احتسب خلالها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 4 ركلات جزاء بواقع 3 للحرس وواحدة للإسماعيلي.