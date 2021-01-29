شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى نجيب يعود لقائمة الإسماعيلى استعدادًا لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أحمد العجوز قائمة لاعبيه، استعدادًا لملاقاة بيراميدز غدًا فى الأسبوع الثامن بمسابقة الدورى المحلى، وشهدت القائمة عودة شكرى نجيب مهاجم الفريق بعد غياب عن المباراة الماضية، وجاءت القائمة كالتالى:

حارس مرمى: محمد صبحى، محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد بيومى، مروان الصحراوى، عمار، محمد هاشم، كاستيلو، رضوان شريفى، البدرى.

خط الوسط: عمر الوحش، دونجا، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفى، محمد الشامى، فقوسة، عماد حمدى، نادر رمضان.

خط الهجوم: أرى بابل، شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.

فى شأن آخر، حرص المهندس أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى على التواصل مع مديرية أمن الإسماعيلية من أجل السماح لجماهير الدراويش بحضور التدريب الأخير للفريق الأصفر قبل مواجهة بيراميدز لمساندة الفريق الذى يمر بمرحلة صعبة بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة.