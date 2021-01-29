شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة المصري والإنتاج الحربي في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق المصري البورسعيدى على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الهدف الأول عن طريق رأسية أموتو مهاجم المصري بشكل رائع فى الدقيقة 33 من زمن المباراة بعد استلامه عرضية من أحمد شديد قناوى أطلقها قذيفة برأسه على يمين حاري الإنتاج الحربي.

وفى نهاية الشوط الأول تعاطف القائم مع حارس الإنتاج الحربي وحرم السيد فريد لاعب المصري من تسجيل الهدف الثانى فى اللحظات الأخيرة قبل إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط.

ونجح أحمد شوشة فى تسجيل الهدف الثاني للفريق البورسعيدي بالدقيقة 68 بعد متابعة للكرة وسط غياب التركيز من مدافعي الإنتاج.

ولجأ الحكم إبراهيم نور الدين لتقنية الفار ليحتسب ضربة جزاء لأوستن أموتو من دفعة بازوكا وذلك في الدقيقة 74، ليتصدى لها أحمد رفعت ويترجمها لهدف ثالث للمصري.

وفي الدقيقة 81 تلقى بازوكا مدافع الإنتاج للبطاقة الصفراء الثانية ليطرد من المباراة ويكمل فريقه اللقاء منقوصا من لاعب.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: عمرو موسي وأحمد شوشة وأحمد شديد قناوي وكريم العراقي، وخط الوسط: فريد شوقي وسعيدو سينبوري ومحمد عنتر وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت، خط الهجوم: أوستين أموتو.

وجاء تشكيل الانتاج الحربي امام المصري البورسعيدى فى الدوري المصري كالتالي، فى حراسة المرمى: أحمد يحيى، وفى خط الدفاع كل من: محمد طارق أبو العز، محمد بازوكا، معاذ الحناوي والسيد الشبراوي، وفى خط الوسط كل من: غنام محمد، مصطفى الجمل، عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفي، وثنائي في خط الهجوم: أمادو نياس وباسم مرسي.