شكرا لقرائتكم خبر عن السويد تهزم فرنسا 32 /26 وتصعد لنهائى مونديال اليد مصر 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب السويد فى تحقيق الفوز على نظيره الفرنسى بنتيجة 32/26 فى نصف نهائى بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، لتتأهل إلى الدور النهائى المقرر له بعد غد الأحد على صالة استاد القاهرة.

انتهى الشوط الأول بنتيجة 16 /13 لصالح المنتخب السويدى فى شوط شهد ندية قوية من جانب كلا المنتخبين فى بداية اللقاء، إلا أن المنتخب السويد فرض سيطرته ونجح فى مواصلة التقدم وصناعة فارق الأهداف لصالحه إلى 2 فى العشر دقائق الأولى وسط محاولات دائمة من جانب فرنسا لتقليل الفارق إلى هدف لتصل إلى التعادل بنتيجة 6/6 فى الدقيقة الثانية عشرة من عمر الشوط، قبل أن يتسع الفارق لثلاثة أهداف لصالح السويد فى نهاية العشر دقائق الثانية، وسط محاولات من المنتخب الفرنسى لتقليل الفارق ولكن دون جدوى وسط إصرار السويد على إتساع الفارق ليصل إلى 4 أهداف قبل أن تنجح محاولات فرنسا فى تقليل الفارق إلى 3 فقط قبل نهاية الشوط .

بينما شهد الشوط الثانى سيطرة قوية من المنتخب السويدى لمواصلة تفوق الأهداف وسط محاولات قوية من فرنسا لتحسين النتيجة ولكن تفوق الدفاع السويدى كان له دور قوى فى المباراة لتنتهى بفارق 6 أهداف لصالح السويد.

وحصل على رجل المباراة أندرياس باليكا حارس مرمى المنتخب السويدى بعدما حقق إحصائيات و أرقام عالية خلال المباراة.

وينتظر منتخب السويد الفائز من مباراة الدنمارك وإسبانيا التى تنطلق فى التاسعة والنصف مساء فى النهائى. جديد بالذكر أن السويد حصلت على أخر بطولة عالم عام 1991 على أرض مصر أيضا.