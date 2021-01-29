شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات اليوم في الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجولة العاشرة من الدوري المصري اليوم الجمعة 29 - 1-2021 قامة ثلاث مباريات، التقى الجونة مع سيراميكا والإنتاج الحربي مع المصري وأسوان مع وادى دجلة وجاءت نتائج الثلاث مباريات كالتالى..

سيراميكا 2 – 1 الجونة

نجح فرق سيراميكا فى تحقيق الفوز على الجونة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز باستاد السويس، فى ريمونتادا مثيرة لفريق سيراميكا والذى كان متأخرا بهدف فى الشوط الأول.

تقدم فريق الجونة بهدف بالدقيقة 35 بهدف أحرزه أحمد حمدى بعدما تسلم الكرة من كريم الطيب الذى مررها له محمد حبيب يكن، وسيطر الفريق على الشوط الأول.

وفى الشوط الثانى تعادل شادى حسين لسيراميكا فى الدقيقة 65 ، ليعلن عن صحوة فريقه والعودة للمباراة حتى استطاع أحمد ياسر ريان خطف نقاط اللقاء لصالح فريقه فى الدقيقة 90 من أحداث المباراة من ركلة جزاء.

ورفع سيراميكا رصيده إلى 14 نقطة بعدما خاض 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر ثلاث مواجهات وسجل لاعبوه 11 هدفا، وتلقت شباكه 9 ، ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما تجمد رصيد الجونة عند 18 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر لقاءان وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 6 أهداف.

الإنتاج الحربي 0 – 3 المصري

حقق فريق المصري البورسعيدى فوزا كبيرا على الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الي جمع الفريقين، اليوم، الجمعة، بإستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، وجاء الهدف الأول عن طريق رأسية أوستن أموتو مهاجم المصري بشكل رائع في الدقيقة 33 من زمن المباراة بعد استلامه لعرضية من أحمد شديد قناوي أطلقها قذيفة برأسه على يمين حارس الإنتاج الحربي.

أسوان 0 – 0 وادى دجلة

تعادل فريقا وادى دجلة مع نظيره أسوان بدون أهداف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة اتسمت بالتأمين الدفاعة لأبناء الجنوب فى الشوط الأول، وسط محاولات من غزلان دجلة لإحراز هدف التقدم، وفى الشوط الثانى كثف أسوان الهجوم وكاد يحرز لاعبوه هدف التقدم إلا أن اللقاء انتهى بالتعادل السلبى.

بهذه النتيجة يحتل وادى دجلة المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز في لقاء وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه 7 اهداف وتلقت شباكه 13، فيما يحتل أسوان المركز الحادى عشر برصيد 9 نقاط بعدما لعب 8 مباريات فاز في 2 وتعادل في 3 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 9 ومازال لديه لقاء مؤجل.

واصل فريق الزمالك، صدارته لجدول ترتيب الدوري المصري، بعد مباريات اليوم برصيد 23 نقطة بعد أن خاض 9 لقاءات، حقق الأبيض الفوز في 7مباريات منهم بينما تعادل في لقاءين، وجاء في الوصافة منافسه الأهلى برصيد 21 نقطة، بعد أن خاض 9 مباريات فاز في 6 وتعادل في ثلاث لقاءات.

واحتل الجونة المركز الثالث برصيد 18 نقطة بعدما فرط في فرصة التساوي مع الأهلى في النقاط بالخسارة أمام سيراميكا بهدفين مقابل هدف،فى المباراة التى جمعتهما اليوم بالجولة العاشرة من بطولة الدورى الممتاز باستاد السويس.