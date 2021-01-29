شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الأسبق، إصابته بفيرس كورونا بعد سفره إلى إسبانيا، وقال رئيس القلعة البيضاء الأسبق عبر حسابه الشخصى على تويتر، "جئت إلى إسبانيا هربًا من احتمالات تزايد الإصابات بكورونا فى مصر فاستقبلتني كورونا فى إسبانيا، إلى درجة العزل الذاتى، فكل ما تتخيلونه من إغلاق موجود وحتى الحقن باللقاحات ما زال في أضيق الحدود، وأصيبت عائلة ابني بالكامل حتى طفلة عمرها 9 أشهر بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ولم أرهم منذ 3 يناير وحتى الآن".

وأضاف ممدوح عباس، "أعامل كطفل صغير فى قضية عدم الاختلاط والعزل، وبعد هذا يتبادلون الاتهامات عمن السبب فى تخليق ونشر الفيروس وبدأت قضية التسييس تطفو على السطح فأصبحنا بين شقى الرحى، السياسة والكذب فهم قرينان".

وتابع عباس، "هل ما يشاع عن أن أحد الأعضاء الرئيسيين فى كارتيل شركات الأدوية فى أمريكا كانت تتفاوض منذ أكتوبر 2019 على تصنيع 800 مليون عبوة لقاحات صحيح؟!!ولله الأمر من قبل ومن بعد".