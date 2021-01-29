شكرا لقرائتكم خبر عن "اصنعوا التاريخ".. الجماهير توجه رسائل للاعبي الأهلى قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بروح معنوية عالية وطموح فى الفوز وتحقيق مركز مشرف كان عنوان الأهلاوية من رواد موقع تويتر عبر هاشتاج "أهلى الأبطال جاهز للمونديال"، الذى تصدر قائمة الأكثر تداولا بموقع تويتر، بعد وصول بعثة الفريق الأحمر إلى العاصمة الدوحة استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، والذى ينطلق يوم 4 حتى 11 فبراير، حيث يسهل الأهلي مشواره فى مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطرى يوم 4 فبراير.



أهلى الأبطال جاهز للمونديال

وشارك آلاف من الجماهير الأهلاوية عبر تويتر من خلال تغريداتهم، مؤكدين أنها فرصة ذهبية لكل لاعب لتسويق نفسه وتحقيق إنجاز وصناعة التاريخ، وكتب أحمد الجوهرى من خلال الهاشتاج: "العبوا لعبكم وفرحوا شعبكم والتمثيل المشرف مش طبعكم والبطولة عنوانكم"، وعلق أحمد الحسينى :"بصراحه تصميم البدل ممتاز جدا والجميع باين عليهم الشياكة وعظمة بطل أفريقيا إن شاء الله تفرحونا ونعمل ماتشات تليق باسم أعظم نادى فى الكون".

وقال مصطفى، عبر الهاشتاج:" مساء الخير على صناع التاريخ.. مساء الخير على أعظم نادى فى الكون على النادى اللى طموحه دايماً فى العلالي .. على صانع التاريخ و المجد و البطولات"، وكتب محمد على:" ربنا معاكم وإن شاء الله تفرحونا وتفرحوا الملايين".

ويرى أخر :" كأس العالم للأندية فرصة ذهبية لكل لاعب أنه يحقق كل حاجة مفيدة ليه من تسويق لنفسه وصنع للتاريخ لنفسه ولناديه وكسب رضا الجماهير عنه وصنع ذكريات يفتخر بيها قدام أولاده فيما بعد".

يشار إلى أنه تجمع جمهور الأهلي أمام فندق الإقامة الذى ستقيم به البعثة الحمراء فى الدوحة والتقطوا الصور أمام الأتوبيس الخاص بتحركات الأهلي فى قطر قبل تحركه إلى المطار لنقل بعثة الأهلي إلى الفندق، ويستعد عدد من جمهور الأهلي، وعلى رأسهم محمد يونس مدير التسويق بأحد الأندية القطرية لاستقبال البعثة الحمراء أمام فندق الإقامة بالدوحة.

وغادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة إلى قطر، لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.