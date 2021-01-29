الامارات | تراوري ومبخوت يعدّلان مسار الجزيرة في الدوري على حساب النصر

شكرا لقرائتكم خبر عن تراوري ومبخوت يعدّلان مسار الجزيرة في الدوري على حساب النصر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الجزيرة فوزاً كبيراً على النصر بثلاثة أهداف دون رد، الجمعة، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، بالجولة الـ 14 من دوري الخليج العربي، ليعدل «فخر أبوظبي» مساره في سباق المنافسة ويرفع رصيده إلى 30 نقطة، بينما توقف رصيد «العميد» عند 24 نقطة ويبتعد تماماً عن صراع المنافسة على اللقب.

ويدين الجزيرة بالفضل إلى المالي عمر تراوري 18 عاماً، الذي أحرز الهدفين الأول والثالث، وعلي مبخوت الذي أحرز الهدف الثاني وصنع الهدفين الأول والثالث، إذ كان «فخر أبوظبي» الأفضل من الجوانب كافة منذ بداية اللقاء، وأحرز الفريق الهدف الأول من أول هجمة منظمة قادها ثولاني سيريرو الذي مرر الكرة إلى مبخوت ومررها الأخير بمهارة خلف مدافعي النصر لينفرد المالي عمر تراوري ويسددها من تحت قدمي الحارس إبراهيم عيسى في المرمى (13)، بينما سدد عبدالله رمضان كرة صاروخية ارتدت من القائم إلى خارج المرمى (27).

في الشوط الثاني تحسن أداء «العميد» وأهدر خامداموف عندما تلقى كرة عرضية من محمود خميس ولكن خامداموف سدد الكرة بجوار القائم (50)، قبل أن يتلقى النصر ضربة موجعة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة خلفان مبارك إثر تعرضه لعرقلة من محمود خميس، وسددها علي مبخوت في المرمى مضيفاً الهدف الثاني (54)، قبل أن يحسم عمر تراوري المباراة بإضافة الهدف الثالث (65)، بينما حصل كل من محمود خميس وخليفة الحمادي على البطاقة الحمراء قبل نهاية اللقاء وتنتهي المباراة بفوز مستحق للجزيرة.

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