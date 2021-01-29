اخبار الرياضه

رونالدو يقود قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا

0 نشر
أحمد رضا 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة مواجهة مضيفه سامبدوريا، التي تقام بملعب «لويجى فيراريس»، في تمام السابعة مساء غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات .

وضم بيرلو 23 لاعبا لمواجهة سامبدوريا وهم:

حراسة المرمى: تشيزني- بوفون- بينسوليو.

خط الدفاع: كيليني- دي ليخت- ساندرو- دانيلو- كوادرادو- بونوتشي- ديميرال- دراجوسين- فرابوتا.

خط الوسط: آرثر ميلو- رامسي- ماكيني- كييزا- رابيو- بنتانكور- بيرنارديسكي- فايولي.

خط الهجوم: - ألفارو .

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    164,282

  • تعافي

    128,440

  • وفيات

    9,169

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا