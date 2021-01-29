شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود قائمة يوفنتوس لمواجهة سامبدوريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن أندريا بيرلو المدير الفني لفريق يوفنتوس، قائمة مواجهة مضيفه سامبدوريا، التي تقام بملعب «لويجى فيراريس»، في تمام السابعة مساء غدا السبت، ضمن مواجهات الجولة العشرين من منافسات الدوري الإيطالي.

وضم بيرلو 23 لاعبا لمواجهة سامبدوريا وهم:

حراسة المرمى: تشيزني- بوفون- بينسوليو.

خط الدفاع: كيليني- دي ليخت- ساندرو- دانيلو- كوادرادو- بونوتشي- ديميرال- دراجوسين- فرابوتا.

خط الوسط: آرثر ميلو- رامسي- ماكيني- كييزا- رابيو- بنتانكور- بيرنارديسكي- فايولي.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو- ألفارو موراتا.