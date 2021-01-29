شكرا لقرائتكم خبر عن عودة شكري نجيب لقائمة الإسماعيلي في مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار أحمد العجوز، المدير الفني المؤقت للفريق الكروي الأول بنادي الإسماعيلي، قائمة لاعبيه، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، غدًا السبت، في الأسبوع الثامن بمسابقة الدورى المحلى.

وشهدت القائمة عودة شكرى نجيب مهاجم الفريق بعد غياب عن المباراة الماضية.

وجاءت القائمة كالتالى:

حارس مرمى: محمد صبحى، محمد مجدى.

خط الدفاع: محمد بيومى، مروان الصحراوى، عمار، محمد هاشم، كاستيلو، رضوان شريفى، البدرى.

خط الوسط: عمر الوحش، دونجا، محمد عادل، محمد صادق، أحمد مصطفى، محمد الشامى، فقوسة، عماد حمدى، نادر رمضان.

خط الهجوم: أرى بابل، شكرى نجيب، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو.