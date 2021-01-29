شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يقسو على الإنتاج الحربي بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الكروي الأول بنادي المصري البورسعيدي، فوزًا عريضًا، على نظيره الإنتاج الحربي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

جاءت أهداف الفريق البورسعيدي عن طريق كل من النيجيري أوستن أوموتو في الدقيقة 33 من زمن الشوط الأول، ثم أضاف أحمد شوشة الهدف الثاني في الدقيقة 66، قبل أن يحرز أحمد رفعت الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 77.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد المصري البورسعيدي إلى 16 نقطة في المركز الرابع، بينما يتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند 5 نقاط في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الممتاز.