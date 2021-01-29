شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى الاستعداد مساء اليوم لمباراة بيراميدز المرتقبة غدًا السبت، باستاد الإسماعيلية في ثامن جولات بطولة الدورى المحلى، وكان المران حفيفًا، حيث اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية، أبرزها الضربات الثابتة، فضلا عن اللعب من لمسة واحدة تحت الضغط.

وعقد أحمد العجوز المدير الفنى، جلسة مع أرى بابل الدولى الأنجولى، إضافة لمحمود عبدالعاطى «دونجا» ارتكاز الفريق، لمنحهم بعد التعليمات الفنية وبعض الأمور الخاصة بالفريق.

وحرص أعضاء اللجنة والتى تشمل كل من على أبوجريشة وعماد سليمان، فضلا عن المهندس مدحت الوردانى، في حضور المهندس أحمد عثمان على مساندة الفريق.