شكرا لقرائتكم خبر عن عيسى هلال: فندق لكل ناد في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خورفكان: عصام هلال

أشاد عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي بتنظيم بطولة خورفكان الدولية لكرة الصالات التي اختتمت بتتويج نفط الوسط العراقي، وأكد أن الهدف من تنظيم هذه البطولات هو تأهيل وتنمية الكادر البشري، كاشفاً أن هدف المجلس هو تشييد فندق في كل ناد.

وقال «شاهدنا شباب خورفكان يبدعون في الاستضافة والتنظيم لبطولة استثنائية وتقام وسط ظروف استثنائية ولكنهم نجحوا في التحدي ولم تظهر أي حالة إيجابية لفيروس كورونا طيلة أيام البطولة التي شارك بها فريقان من البحرين والعراق إلى جانب فرق الإمارة الباسمة التي حققت مكاسب مستقبلية».

وعبر عيسى هلال عن سعادته بتحول نادي خورفكان إلى تحفة معمارية، وأضاف أن العمل مازال يجري في بعض المنشآت في معظم أندية الشارقة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة من خلال التركيز على أن تكون الأندية وكافة المؤسسات الرياضية جاذبة للنشء والشباب وألا يكون هناك أي قصور فيها.

وقال «بحمد الله وتوفيقه جميع أنديتنا في احسن حالاتها. خورفكان تألقت في استضافة وتنظيم البطولة الدولية بالتعاون مع لجنة كرة الصالات، والشارقة يتصدر دوري الخليج العربي، والبطائح يتصدر دوري الهواة، ودبا الحصن والحمرية ينافسان بقوة، واتحاد كلباء في المربع الذهبي لكأس الخليج العربي وموقفه جيد في الدوري، وأيضاً فريق نادي خورفكان موقفه مطمئن للغاية في الترتيب، وكرة يد الشارقة تواصل حصد البطولات وهذا في حد ذاته يحفز جميع الأندية لمزيد من العمل ولبذل الجهود خلال الفترة القادمة».

وكشف عيسى هلال أن التوجه القادم سيكون بناء فندق في كل ناد من أندية الشارقة كنوع من الاستثمار لاستقطاب معسكرات الأندية الزائرة خصوصاً في فصل الشتاء، ومنح الأندية فرصة إقامة معسكراتها بأنديتها في ظل وجود وتوفر كافة البنى التحتية بمختلف الأندية من ملاعب، وصالات جيم، وصالات رياضية.