الشارقة يستضيف الفجيرة بطموح تحصين صدارته

الشارقة: علي نجم

يسدل الستار،السبت، على مباريات الجولة 14 من دوري الخليج العربي، بإقامة 4 مباريات ستكون فيها كل الأنظار نحو ملعب الشارقة حين يستقبل «الملك» ضيفه الفجيرة، بينما سيحاول العين بداية مرحلة جديدة أكثر تميزاً حين يحل ضيفاً على خورفكان، بينما يلتقي شباب الأهلي ضيفه اتحاد كلباء المتألق هذا الموسم، وسيكون الختام مع مواجهة بني ياس وضيفه الوصل.

في اللقاء الأول، يستقبل الشارقة متصدر جدول الترتيب (32 نقطة) في الثامنة والربع مساء ضيفه الفجيرة العاشر (7 نقاط) في موقعة يريد من خلالها «الملك» نفض سوء مرارة خسارة كأس السوبر، ووداع كأس الخليج العربي، وتثبيت موقعه فوق قمة الترتيب.

ويتطلع الشارقة إلى بداية مرحلة الإياب بقوة وإيجابية، لاسيما مع تعرض الفريق لضربتين موجعتين خلال فترة التوقف.

ولا يريد الفجيرة أن يكون لقمة سائغة، وإن كان خسر لقاء الذهاب بعد «ريمونتادا» رائعة من كتيبة العنبري.

ويأمل الفجيرة أن يشكل تواجد الثنائي الجديد كوتينيو ورشيد أيت عثمان مصدر دعم لتشكيلة المدرب جوران.

ويستقبل بني ياس ثالث الترتيب العام (26 نقطة) في الثامنة والربع مساء الصراع على قمة الترتيب.

ويدرك بني ياس أن نسيان نتائج الذهاب «اللامعة» وتجاوز مرارة وداع كأس الخليج العربي بركلات الترجيح أمام كلباء يبدو عاملاً أساسياً حتى يضع الفريق كل تركيزه على مباراة اليوم السبت، من أجل كسب نقاطها الثلاث.

أما الوصل الذي عانى غياب مجموعة من عناصره الأساسيين فسيحاول جاهداً إبعاد كأس الخسارة المرة عنه، والبحث عن نتيجة إيجابية تساعده على تحسين موقعه في جدول الترتيب وزيادة غلته من النقاط.

خورفكان- العين

يريد العين خامس الترتيب العام (23 نقطة) البحث عن بداية إيجابية في مستهل الدور الثاني من عمر المسابقة، حين يتحول إلى خورفكان ليحل ضيفاً على الفريق صاحب المركز 11 في جدول الترتيب.

ويمني العين النفس بتحقيق الفوز الذي يساعده في الحفاظ على فرصته في الصراع على اللقب، خاصة بعد التدعيمات التي قام بها في «ميركاتو» الشتاء.

ويأمل عشاق الفريق البنفسجي أن يسهم تواجد الياباني ناكاجيما في تغيير شكل الفريق فوق المستطيل الأخضر، وتفعيل الشق الهجومي، بعدما إكتفى الفريق بتسجيل 19 هدفاً في 13 مباراة.

وسيحذر «الزعيم» من خطورة خورفكان الفائز في المرحلة السابقة على الجزيرة بالثلاثة، ما يبرهن قدرات هجومية لدى «النسور» قد تشكل اختباراً صعباً لدفاع الفريق الضيف.

شباب الأهلي- اتحاد كلباء

يتطلع شباب الأهلي سادس الترتيب العام (19 نقطة) إلى السير قدماً نحو بلوغ المربع الذهبي حين يستقبل على أرضه في استاد راشد ضيفه اتحاد كلباء الثامن (19 نقطة) في لقاء فك الارتباط بين الفريقين.

ويمني شباب الأهلي النفس في تأكيد حالة التوهج التي عاشها في الأسبوعين الماضيين، بعدما أنهى مرحلة الذهاب بفوزه على النصر، قبل أن يتوج بلقب كأس السوبر على حساب الشارقة، وبلوغ المربع الذهبي لكأس الخليج العربي على حساب خورفكان.

وسيحاول كلباء بدوره استغلال الروح المعنوية العالية بعدما حجز مقعده في المربع الذهبي لمسابقة كأس الخليج العربي بعد التأهل على حساب بني ياس.

ويأمل «النمور» العودة سريعاً إلى لغة الانتصارات في الدوري وتجاوز مرارة الخسارة التي مني بها في ختام الذهاب أمام الشارقة، ما فوت عليه فرصة التواجد بين الستة الأوائل في جدول الترتيب.

ويعتمد الفريق على قدرات الهداف مالابا، بينما سيفتقد خدمات التشيلي أنتونيو الذي رحل إلى الدوري التركي، كما سيعاني غياب أحمد جشك والسويسري مارياني بسبب اتفاق نظام الإعارة من شباب الأهلي.