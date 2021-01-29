شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مباريات في الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تنطلق مباريات الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، عصر اليوم السبت، بإقامة خمس مباريات مهمة.

ويلتقي السماوة على ملعبه مع ضيفه أمانة بغداد، وهي مباراة تعويضية للفريقين، بعدما خسر السماوة في الجولة السابقة، بينما تعادل أمانة بغداد.

ويشهد ملعب الصناعة في العاصمة بغداد مواجهة الصناعات الكهربائية مع ضيفه نفط ميسان، ويرغب الصناعات بتحقيق أول فوز له تحت إشراف مدربه الجديد عباس عبيد، بينما يحاول نفط ميسان الذي رفض استقالة مدربه رزاق فرحان كسب النقاط الثلاث.

وسيكون ملعب الكفل في بابل مسرحاً لمباراة القاسم وجاره الديوانية، بينما يخوض الكهرباء مباراة مهمة مع ضيفه أربيل على ملعب التاجي في بغداد، ويتواجه على ملعب الفيحاء في البصرة ، نفط البصرة مع ضيفه الكرخ.