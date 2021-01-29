ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على توتنهام.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق ليفربول، فوزا مستحقا على مضيفه توتنهام بنتيجة (3-1)، في الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل ثلاثية الريدز، فيرمينيو وأرنولد وماني، كما ألغى حكم المباراة هدفا لمحمد صلاح بداعي لمسة يد، فيما أحرز هدف توتنهام الوحيد هولدبيرج.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في الجولة ذاتها على ويست برومتش بخمسة أهداف نظيفة.

ويتصدر مانشستر سيتي الدوري بـ41 نقطة، متفوقا على مان يونايتد الوصيف بنقطة، علما بأن السيتي لديه مباراة مؤجلة، فيما يقبع ليفربول في المركز الرابع بـ 37 نقطة.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 20:

1. مانشستر سيتي (41 نقطة).

2. مانشستر يونايتد (40 نقطة).

3. ليستر سيتي (39 نقطة).

4. ليفربول (37 نقطة).

5. وست هام (35 نقطة).

6. توتنهام (33 نقطة).

7. إيفرتون (33 نقطة).

8. تشيلسي (30 نقطة).

9. آرسنال (30 نقطة).

10. أستون فيلا (29 نقطة).

11. ساوثهامبتون (29 نقطة).

12. ليدز يونايتد (26 نقطة).

13. ولفرهامبتون (23 نقطة).

14. كريستال بالاس(23 نقطة).

15. بيرنلي (22 نقطة).

16. نيوكاسل (19 نقطة).

17. برايتون (18 نقطة).

18. فولهام (13 نقطة).

19. وست بروميتش (11 نقطة).

20. شيفيلد يونايتد (8 نقاط).

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يحتل محمد صلاح نجم ليفربول صدارة ترتيب هدافي الدوري الانجليزي بعد مرور 20 جولة من مسابقة البريميرليج حتى الآن، برصيد 13 هدفاً على الرغم من صيامه عن التهديف في مباريات الريدز بالمسابقة خلال آخر 5 مواجهات.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 20:

محمد صلاح، ليفربول، 13 هدفًا.

هاري كين، توتنهام، 12 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 12 هدفًا.

برونو فرنانديز، مانشستر يونايتد، 11 هدفًا.

جيمي فاردي، ليستر سيتي، 11 هدفًا.

كالفيرت لوين، إيفرتون، 11 هدفًا.

باتريك بامفورد، ليدز يونايتد، 10 أهداف.