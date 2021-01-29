شكرا لقرائتكم خبر عن أموتو يتقدم للمصرى على الإنتاج الحربي فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى فريق المصري البورسعيدى الشوط الأول متقدما على الإنتاج الحربي بهدف دون رد، فى اللقاء الذي يجع الفريقين اليوم، الجمعة، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء الهدف عن طريق رأسية أموتو مهاجم المصري بشكل رائع فى الدقيقة 33 من زمن المباراة بعد استلامه عرضية من أحمد شديد قناوى أطلقها قذيفة برأسه على يمين حارس الإنتاج الحربي.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود، وخط الدفاع: عمرو موسي وأحمد شوشة وأحمد شديد قناوي وكريم العراقي، وخط الوسط: فريد شوقي وسعيدو سينبوري ومحمد عنتر وعمر كمال عبد الواحد وأحمد رفعت، خط الهجوم: أوستين أموتو.

وجاء تشكيل الانتاج الحربي امام المصري البورسعيدى فى الدوري المصري كالتالي، فى حراسة المرمى: أحمد يحيى، وفى خط الدفاع كل من: محمد طارق أبو العز، محمد بازوكا، معاذ الحناوي والسيد الشبراوي، وفى خط الوسط كل من: غنام محمد، مصطفى الجمل، عبد الرحمن شيكا وأحمد عفيفي، وثنائي في خط الهجوم: أمادو نياس وباسم مرسي.

وضمت قائمة البدلاء كلًا من: أحمد دعدور وحجاج عويس ومحمد الصالح ومصطفي سلطان وايزي ايمكا ومحمد جريندو وحسن على وكازادي كاسونجو وأحمد جمعة.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 5 نقاط بعدما خاض 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل فى مباراتين وخسر 5 مواجهات، وسجل لاعبوه 8 أهداف وتلقت شباكه 19 ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل المصري البورسعيدى المركز الخامس برصيد 13 نقطة جمعها من 8 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 4 وخسر لقاءً وحيداً وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 5 ومازال لديه لقاء مؤجل.

تاريخيا لم يحقق الإنتاج الحربي سوى فوز وحيد على المصري فى باكورة مواجهاتهما فى مسابقة الدوري، والطريف أنها كانت باكورة مباريات الإنتاج الحربي في مسابقة الدوري في السابع من أغسطس 2009، بهدفين دون رد، نال محمد زكى شرف أول من سجل في المواجهات، وأضاف محمد عبد الوهاب الهدف الثاني، وأدار المباراة الحكم جهاد جريشة.

ومنذ ذلك التاريخ لعب الفريقان 14 مرة أخرى حقق المصري الفوز في 4 مباريات مقابل فوز وحيد للإنتاج، وانتهت المواجهات العشرة الأخرى بالتعادل (منهم 5 سلبيا) بعد تعادلهما في مواجهات آخر موسمين، سجل المصري 13 هدف مقابل 11 فقط للإنتاج الحربي.

انتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق سجل للمصري محمود وادى وسجل للإنتاج باسم مرسى فى اللقاء الذى جمعهما بالجولة الثانية عشرة للمسابقة على ستاد السويس الجديد فى 7 يناير 2020 .

وانتهت مباراة الدور الثاني لدوري الموسم الماضي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق سجل للمصري مفتاح طقطق وحسان محمد وسجل ثنائية الانتاج باسم مرسى ومحمد بازوكا فى اللقاء الذي جمع الفريقين فى 24 سبتمبر 2020 بالجولة 29 للدوري.

وطالب حمادة صدقي المدير الفني للإنتاج الحربي لاعبيه باستعادة الانتصارات للهروب من قاع جدول الدوري لاسيما بعد التعاقدات الشتوية التي أبرمها الفريق، في المقابل طالب على ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدى لاعبيه باستمرار قطار النتائج الجيدة التي حققها الفريق لاقتحام المربع الذهبي.