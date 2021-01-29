شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تجرى مسحة كوروونا فور الوصول إلى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت بعثة الأهلي مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا فور وصولها إلى قطر استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، حيث وصلت بعثة الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة منذ قليل، بعد رحلة طيران استغرقت 3 ساعات من مطار القاهرة عبر طائرة خاصة.

واحتشدت جماهير الأهلي بمطار الدوحة لاستقبال بعثة الفريق الأحمر التي سافرت إلى العاصمة القطرية استعدادا للمشاركة فى كأس العالم للأندية، وحرصت الجماهير الحراء على ترديد الهتافات والأغاني الخاصة بجمهور الأهلي

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار القاهرة إلى قطر، في الرابعة عصر الجمعة لخوض منافسات كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل.

وكان الأهلي قد اختتم تدريباته بالقاهرة صباح اليوم، قبل السفر إلى العاصمة القطرية الدوحة ، ويترأس بعثة الأهلي في مونديال الأندية محمود الخطيب رئيس النادي، ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة ممثلًا عن قارة أفريقيا، بعد تتويجه ‏بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.‏

وسبق وحقق الأهلي الفوز بالمركز الثالث وتوج بالميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ‏ويسعى الفريق لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير في نسخة البطولة التى تقام خلال ‏فبراير المقبل فى قطر.‏

وحرص وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حضور مران الأهلي ، لدعم ومساندة اللاعبين، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي ثقته الكبيرة في قدرة لاعبي الأهلي على الظهور بصورة مشرفة، وتقديم عروض قوية خلال منافسات البطولة العالمية الكبيرة.

واطمأن وزير الشباب والرياضة على آخر ترتيبات السفر وجاهزية الفريق، وأكد دعم الوزارة الكامل لبعثة الفريق في مهمتها، وتمنى أن يكون التوفيق حليفًا لفريق الكرة، وأن يحقق نتائج قوية في البطولة.

ووجه الخطيب الشكر إلى وزير الشباب والرياضة، وأعرب عن تقديره الشديد للجهود التي يقوم بها من أجل دعم ومساندة الفرق الرياضية المصرية بشكل عام.