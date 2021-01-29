شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يضم مدافع طهطا فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة المحاسب على محمد سليم عن ضم أحمد ماهر مدافع طهطا فى صفقة انتقال حر، وجاء ضم اللاعب بناء على رغبة محمد يوسف المدير الفنى لبنى سويف .

وحسب بيان لنادى بنى سويف فإن أحمد ماهر عبدالكريم من مواليد 1994 أحد ناشئى ناصر ملوي ولعب بأندية المنيا والفكرية وسكر أبو قرقاص ثم ناصر الفكرية ثم الطيران لمدة 6 شهور وأبو تيج ويجيد اللاعب المشاركة بمركز المدافع الصريح وشارك اللاعب بصفوف طهطا لمدة موسم ونصف بصفة أساسية واحرز ثلاث اهداف بصفوف الفريق .