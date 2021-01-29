شكرا لقرائتكم خبر عن مران الإسماعيلي.. جلسة العجوز مع بابل ودونجا وتركيز على الضربات الثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى الاستعداد مساء اليوم لمباراة بيراميدز المرتقبة غدًا السبت باستاد الإسماعيلية فى ثامن جولات بطولة الدورى المحلى، وكان المران حفيفًا حيث اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية، أبرزها الضربات الثابتة فضلا عن اللعب من لمسة واحدة تحت الضغط.

وعقد أحمد العجوز المدير الفنى جلسة مع أرى بابل الدولى الأنجولى، إضافة لمحمود عبد العاطى “دونجا” ارتكاز الفريق لمنحهم بعد التعليمات الفنية وبعض الأمور الخاصة بالفريق.

وحرص أعضاء اللجنة والتى تشمل كل من على أبوجريشة وعماد سليمان فضلا عن المهندس مدحت الوردانى فى حضور المهندس أحمد عثمان على مساندة الفريق.

فى شأن آخر، حرص المهندس أحمد عثمان شقيق المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى على التواصل مع مديرية أمن الإسماعيلية من أجل السماح لجماهير الدراويش بحضور التدريب الأخير للفريق الأصفر قبل مواجهة بيراميدز لمساندة الفريق الذى يمر بمرحلة صعبة بعد تراجع النتائج بصورة ملحوظة. وعكف أحمد العجوز، المدير الفنى للدراويش، على دراسة مباريات بيراميدز وأحدثها مباراته مع الاهلى والتى انتهت بالتعادل السلبى تمهيداً للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السماوى قبل ملاقاته السبت المقبل ضمن خطة البحث عن الفوز لإنتشال الدراويش من عثراته. وانتهت آخر مباراة للدراويش فى الدورى بالتعادل الإيجابى مع غزل المحلة بهدفين لكل فريق بالجولة التاسعة للمسابقة، وجاءت جميع الأهداف من ركلات جزاء، وارتفع رصيد الإسماعيلي لـ 7 نقاط من 8 مباريات فى المركز الثالث عشر. وتعد تلك المرة الأولى التى تُحتسب خلالها 4 ركلات جزاء فى مباراة واحدة منذ مواجهة حرس الحدود والإسماعيلى الموسم الماضى والتى أقيمت فى أغسطس الماضى وبالتحديد منذ 212 يوما والتى احتسب خلالها إبراهيم نور الدين حكم اللقاء 4 ركلات جزاء بواقع 3 للحرس وواحدة للإسماعيلي.